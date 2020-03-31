Bakan Albayrak: Ticaret ve finans sistemi için çıkış yollarını konuştuk
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, Covid-19'un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını kaydetti.
31.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:36
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, Covid-19'un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını kaydetti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi