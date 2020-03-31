Bakan Albayrak: Ticaret ve finans sistemi için çıkış yollarını konuştuk

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, Covid-19'un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını kaydetti.

Kaynak: Dunya.com