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Bakan Albayrak, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

10.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:24
Bakan Albayrak, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Albayrak, Twitter, Polis, Güncel
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