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Bakan Albayrak: "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor, daha da iyi bir noktaya gidiyor.

28.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:13
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " çok tarihi dönemlerden geçiyor, daha da iyi bir noktaya gidiyor. Her geçen gün üzerine koyarak çok daha iyi bir noktaya gidecek." dedi.
Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ana ve baba ocağı Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kentte düzenlenen 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi kapsamında önemli programlar gerçekleştirdiklerini belirten Albayrak, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin özellikle kuşak yol ikliminde, yeni ekosistemde ekonominin ve ticaretin merkezi olma fonksiyonunun bir parçası olması itibarıyla bunun içerisinde de Trabzon şehrimizin çok önemli bir ticaret ve lojistik merkezi olması noktasında çok önemli bir uluslararası programa katılmak için buradaydık. Elhamdülillah katılım gayet yüksekti. Yurt içi ve dışından yerli, yabancı yatırımcıların olduğu, iş birliklerinin, toplantılarının olduğu konferans vesilesiyle gayet verimli görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirdik."
Albayrak, zirvede iş dünyası ile interaktif bir toplantı düzenlediklerine işaret ederek, "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor, daha da iyi bir noktaya gidiyor. Her geçen gün üzerine koyarak çok daha iyi bir noktaya gidecek. Kolay değil, Türkiye 6 yıldır fiili bir savaşta. Çok yoğun bir mücadele veriyor ve her birinden güçlenerek çıktı. Hepinizin malumu daha geçtiğimiz ay Barış Pınarı Harekatı üzerinde çok tarihi, dünyada ses getiren bir sürecin içerisinden alnının akıyla çok önemli kazanımlarla büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine adım adım ilerliyor. İnşallah çok daha güzel ve iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak, konuşmasının ardından ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Daha sonra eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasını ziyaret eden Bakan Albayrak, burada bir süre Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüştü.
Bakan Albayrak:

Berat Albayrak, Trabzon, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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