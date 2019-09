Bakan Albayrak: "Türkiye dünyada örnek olabilecek çok güçlü bir kapasiteye sahip"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye 'nin son 6 yılda çok önemli krizleri atlattığını belirterek, "Dünyada örnek olabilecek çok güçlü bir kapasiteye sahip" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen New York Buluşması programında konuştu. Albayrak, uzun uzun konuşmak yerine önemli birkaç konuya değinmek istediğini belirterek "Hakikaten çok başka bir yüzyıl, çok başka bir dönem ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki süreçler için çokça dile getirilen iki şey var, ticaret savaşları ve resesyon" dedi."Üçüncü ülkeler için çok farklı tehdit ve fırsatlar da var"2008'de yaşanan küresel krizden sonra dünyanın kendisini toparlamaya çalıştığını belirten ve küresel ekonominin bir kez daha resesyon tehlikesi ile yüzleştiğini söyleyen Bakan Albayrak, "Bu resesyon tehlikesinin ötesinde iki süper güç, Amerika ve Çin özelinde oluşabilecek ticaret gerginliğinin siyasi, ekonomik, askeri ve güvenlik etkilerinin ötesinde, çok farklı tehditlerin karşı karşıya olduğu bir dönemde üçüncü ülkeler için çok farklı tehdit ve fırsatlar da var" diye konuştu.Bu küresel tablo ve Türkiye'nin son 6 yıl içerisinde çok önemli krizleri atlattığını vurgulayan Albayrak, "Türkiye kritik bir dönemde kritik bir coğrafyada son 6 yılda çok önemli sınamalardan geçerek bugün belkide dünyada bağışıklık sistemini her geçen gün daha ileri bir noktaya taşıyan bir döneme geldi" ifadelerini kullandı."Türkiye dünyada örnek olabilecek çok güçlü bir kapasiteye sahip"BM görüşmelerinin yanı sıra ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerinde geliştirilmesi için ABD'de bulunduklarını belirten Albayrak, "Türkiye özelikle sahip olduğu insan kaynağı ile yüzyıllardır tarihinden bugüne taşıdığı engin zenginlikle dünyada örnek olabilecek çok güçlü bir kapasiteye sahip" şeklinde konuştu.Albayrak, Türkiye'nin dünyadaki ekonomik dalgalarla mücadele etmesinin yanı sıra PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ile de mücadele etmekte olduğunu belirterek Türkiye'nin bu mücadelesinde ABD'deki Türk toplumunun da önemli bir rol oynadığını kaydetti. - NEW YORK