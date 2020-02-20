Bakan Albayrak: Türkiye, yeniden güçlü büyüme sürecine girmeye başladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mardin 'de katıldığı 'Mardin İş Dünyası Buluşması' toplantısında, Türkiye 'nin yeniden güçlü büyüme sürecine girdiğini söyledi. Bakan Albayrak, "Büyümede hedefimiz, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam, daha fazla katma değerli üretime dayalı yeni bir modele geçiyoruz. Bu kapsamdaki politikalarımızla, reel sektör 1'inci sırada. 2020 yılından itibaren artık bu süreç değişiyor. Kimse merak etmesin, Türkiye'yi istihdama, ihracata, katma değerli üretime dayalı bir model ile büyüteceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Mardin İş Dünyası Buluşması' toplantısına katılmak üzere kente geldi. Artuklu Üniversitesi'nde yapılan toplantıya Hazine Bakanı Berat Albayrak, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantıda, açılış konuşmasını yapan Bakan Albayrak, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan2 askere Allah'tan diledi. Albayrak, "Almanya'da bu sabah hayatlarını kaybeden soydaşlarımıza ve İdlib'de 2 şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şehitlerimiz ve yaralılarımızın ailelerine rabbim sabırlar ihsan etsin. Mardin her geçen gün daha da güzelleşiyor, daha da gelişiyor. Özellikle devlet ve milletin kucaklaştığı ve bölgenin üstüne kara bulut gibi çöken terör örgütünün izleri buradan kazındıkça, hem Mardin, hem de bölgemizin diğer şehirleri de daha da güzel bir çehreye, huzura kavuşmaya devam ediyor. Etrafımızdaki coğrafyaya bakıyoruz sıkıntılar var. Bölgemizde 20 yıldır, Suriye'de, Irak'ta, İran'da görüyoruz. Kim bu sıkıntıyı, kim bu terörü, kim bu anarşiyi ihraç ediyor. Kim bunu bölgesel istikrarsızlığı destekliyor, toplumuz bunu biliyor ve görüyor. Nesil özelinde de bir değişim ve dönüşüm var. Gençler özelinde de bunun iletişimini doğru anlatarak Türkiye'nin normalleşmesine, daha da güçlenmesine hep birlikte katkıda bulunarak daha güçlü yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

'18 YILLIK AK PARTİ POLİTİKALARININ TEMEL ÖZELLİĞİ ÖZGÜVEN OLDU'

Bakan Albayrak, 2018 yılının Ağustos ayında başlayan, 2019 yılı içerisinde devam eden, son dönemdeki süpekülatif ekonomik saldırılarla Türkiye'yi ekonomik olarak da çökertmek isteyenlerin olduğuna dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bu yaşadığımız süreç bizi, yaşanan saldırıyı püskürtmenin yanında ekonomimizin kırılganlıklarını da özellikle bu manada gidermek için ve 18 yıldır olduğu gibi ülkeyi, vatandaşımızın refahını, gelirini, zenginliğini artırmak için bu manada mücadele verme noktasında bizi motive etti. Hep ifade ediliyor, birilerinin dediği gibi işte bize enflasyon, kur, faiz şeytan üçgeni, bu üçgene Türkiye'yi hapsedeceğiz. Birileri gelecek bu ülkenin özgüvenini, bu milletin inancını yıkmaya çalışacak ve tüm bu manada ekonomiye, piyasalara bir kriz havası vererek bunu hakim kılmaya çalışan operasyon yapacak. Ben çok net bunu söylüyorum, 18 yıllık AK Parti politikalarının temel özelliği özgüven oldu. Birileri de bizi bunu pompalıyor; mahvoldunuz, bittiniz, battınız, gittiniz. Hatırlayın, bir buçuk sene önce Türkiye ile ilgili ne diyorlardı ekonomik olarak; 'Türkiye batacak, Arjantin de hazır batıyor, birlikte şu IMF'ye gidin anlaşın' hatırlıyor musunuz? 'IMF size para versin, sonra ondan belki kurtulursunuz, zaten battınız da, öldünüz de cenaze namazını ne zaman kılarız.' İşte bir buçuk sene önce bu hava zehirli bir şekilde topluma nasıl angaje edildi. Biz ne dedik, Cumhurbaşkanımız, bizim ihtiyacımız yok, Türkiye ekonomisi bilançosu güçlü, altyapısı güçlü. Biz anlaşmadık. Arjantin anlaştı, 50-60 milyar dolar para da aldı, aradan bir sene geçti, bugün gördüğümüz nokta, işte IMF bir rapor daha yayınlamış Arjantin'le ilgili, durum çok kötü kurtulacak gibi değil diyor."

'BORÇLANMA YÖNETİMİMİZ ÇOK BAŞARILI BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU'

Türkiye'nin faiz yükünü azaltmak için önemli adımlar attıklarına anlatan Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki borçlanma yönetiminin başarılı performans ortaya koyduğu söyledi. Bakan Albayrak, "Birilerinin özlem duyduğu Gezi günleri, ülkemize diğer saldırılar, Mayıs 2013'teki Gezi dönemindeki bütün bu saldırılardan önceki iyi iyileşmenin yaşandığı faizlerdeki maliyetlerdeki döneme geldik elhamdülillah. 7 yıllık süreç, öncesine geldik. ve tüm bu manada hazinemiz, maliye bakanlığımız, ilişkili kurumlarımız, birçok açıdan uluslararası anlamda önemli adımlar attı. Borçlanma yönetimimiz çok başarılı bir performans ortaya koydu, ülkemizin faiz yükünü azaltmak için çok önemli adılar attık. Sadece geçtiğimiz hafta yaptığımız Euro Boat ihracı Türkiye tarihinde şu ana kadar uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz en büyük, en yüksek ihraç olarak tarihe geçti. Gerek dolar piyasasında son yıllardaki en düşük maliyetlerden bir tanesi olmasının ötesinde, talep noktasında da tarihin en yüksek talebi olarak kayıtlara geçti. ve uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik pozitif algısının güçlenerek devam etmesinin çok açık ve net göstergesi oldu. 11 milyar dolar tek tranş işlemle taleple ve tek ihraçla 5 yıl, 10 yıl vadeli 4 milyar dolarlık ihraçla en başarılı ve en büyük ihraç olarak tarihe geçti" dedi.

'500 YILLIK EKOSİSTEMİN DEĞİŞTİĞİ BÖYLE BİR DÖNEMDE, TÜRKİYE DE DEĞİŞMEK DURUMUNDA'

Bakan Albayrak, Türkiye'nin yeniden güçlü büyüme sürecine girmeyi başardığına dikkat çekerek, 500 yıllık ekosistemin değiştiği böyle bir dönemde, Türkiye'nin de değişmek durumunda olduğunu aktardı. Bakan Albayrak, "Ekonomide olsun, ekonominin tüm bu alt faiz noktasında, enflasyon noktasında, tüm mücadelede attığımız adımlar yavaş yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Türkiye yeniden güçlü büyüme sürecine girmeye başladı. Büyümede hedefimiz, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam, daha fazla katma değerli üretime dayalı yeni bir modele geçiyoruz. Bu kapsamdaki politikalarımızla, reel sektör 1'inci sırada. 2020 yılından itibaren artık bu süreç değişiyor. Kimse merak etmesin, Türkiye'yi istihdama, ihracata, katma değerli üretime dayalı bir model ile büyüteceğiz. Bu model, bu idealimizle birlikte bu sürecin adına 'değişim' diyerek tanımladım. Finansal sistem ve ekonomik model değişiyor. Dünyada büyük bir değişimin yalandığı şu günlerde ve yıllarda, 500 yıllık ekosistemin değiştiği böyle bir dönemde, Türkiye de değişmek durumunda. Kaynak konusunda, altyapı konusunda, süreçlerin iletişimi konusunda tüm bu manada bu değişimi Türkiye olarak kenetlenerek, kurumsal olarak kenetlenerek daha iyi bir noktaya taşıyacağız" diye konuştu.

- Mardin