Haberler » Ekonomi » Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi - Ekonomi

Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir Twitter kullanıcısı arasında dikkat çeken bir diyalog geçti. Bakan Albayrak, kendisini Çengelköy'de gördüğünü ve tanışmak için yanına gelmek istediğini ancak utandığını söyleyen bir vatandaşa kahve sözü verdi.

10.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir kadın kullanıcısının "Bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım" sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

KAHVE SÖZÜ VERDİ

'Hilal Koskli' adlı Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımında, "Bugün Çengelköy'de gezerken bir Bakan ve bir de Cumhurbaşkanı kızı gördüm sanki. Valla bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım" sözleri üzerine Bakan Albayrak, söz konusu kişiye kahve sözü verdi.

"BİZ DE ÜZÜLDÜK, BUNU TELAFİ EDELİM"

Albayrak, 'Hilal Koskli' isimli kullanıcının paylaşımına, "Hilal kardeşim keşke tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel'de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar" diyerek yanıt verdi.

İşte Albayrak ile Twitter kullanıcısı arasında geçen diyalog:

Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi

Berat Albayrak, Twitter, Ekonomi


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 16:47:32