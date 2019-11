Bakan Albayrak: "Ülkenin bekasını tehdit eden tüm unsurları teker teker savuşturduk"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkenin bekasını tehdit eden tüm unsurları kaynağında bitirme noktasında Türkiye çok kararlı bir duruş sergiledi ve elhamdülillah milletimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bunların her birini teker teker savuşturduk." dedi.Albayrak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.Eylül ayında üç şey için "değişim" başlığı adı altında iş dünyasında ve ekonomideki değişimi ifade edecek şekilde yeni ekonomi programında bir sürecin adını koyarak yola çıktıklarını belirten Albayrak, bu çerçevede sorunları, ihtiyaç ve talepleri yerinde değerlendirerek adımlar atmak için il il gezmeye başladıklarını söyledi.Albayrak, dördüncü duraklarının Karadeniz'in eşsiz güzelliklere sahip şehri Ordu olduğunu kaydederek, güzel ev sahipliği için herkese teşekkür etti.Son 15 ayda ekonomide, eşine tarihte rastlanmamış bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:"Ülkemize karşı başlatılan girişimlerin son halkası olan ekonomik saldırılara karşı güçlü bir refleks ortaya koyduk. Malumunuz Türkiye'yi terör örgütleriyle, devletin içinde yapılanmış sinsi bir yapıyla, darbe girişimleriyle durduramayanlar son dönemde biliyorsunuz ekonomimizi hedef alan adımlar attılar. Bunu biz ifade edip etmememiz önemli değil ama hedef alanların kendileri ifade ettikten sonra herhalde artık çok aleni bir şekilde Türkiye neyle karşı karşıya olduğunu görmeye başladı. Tehditlerin, şantajların, yaptırımların ardı arkası kesilmeden sayısız şeyleri duymaya başladık son dönemde, öyle değil mi? Gazeteler, televizyonlar, dünya medyası... Ne için tehdit, ne için şantaj, ne için Türkiye'yi bu manada köşeye sıkıştırmak?"Albayrak, "Türkiye, Suriye'ye niye operasyon düzenledi?" sorusunu yönelterek, "Ülkenin bekasını tehdit eden tüm unsurları kaynağında bitirme noktasında Türkiye çok kararlı bir duruş sergiledi ve elhamdülillah milletimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bunların her birini teker teker savuşturduk." değerlendirmesinde bulundu.Yaşanan süreçlerin ekonomiye verdiği etkileri teker teker ortadan kaldırmaya başladıklarına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:"Dedik ki 6 yıldır bize bu saldırılarla çok ciddi bir zaman kaybettirdiler. Bunu net görmemiz lazım. 2013 Haziranı'ndaki Gezi süreciyle başlayan, 3 tane ağaç, 5 tane ağaç, mesele ağaç değilmiş değil mi? Anladık sonra. 17-25 sözde, sonrasındaki darbe girişimi, 15 Temmuz, FETÖ, PKK, PYD, YPG... Her gün isim değiştirerek farklı üniforma ve buraya böyle arma dikerek oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ve devlet yapısı üzerinden Türkiye'ye yönelik tehditler. Bütün bu 6 yıllık süreçte Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye idealinden uzaklaşması için çok yoğun bir operasyona maruz kaldık.Şimdi bu manada özellikle birçok açıdan olduğu gibi bu açıdan Türkiye artık yeni bir değişim hamlesi başlatarak yeniden o büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine kararlılıkla ilerleyelim. Kaybettiğimiz zamanı daha da hızlı koşarak kazanalım. İşte o yüzden il il gezerek iş dünyamızla daha yakın hemhal olarak, sorunların kaynağında çözümleri, geri dönüşümü nasıl olacak anlatmamız lazım.""Tek hanelileri güçlü bir şekilde görmeye başlayacağız"Albayrak, son 15 ayı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Türkiye 3 büyük kur atağıyla karşı karşıya kaldı. Kuru en üst seviyeye çıkarmaya çalıştılar. Bunun sonucu olarak enflasyonu kontrol edilemez hale getireceklerdi. Sonra enflasyonu kontrolden çıkaracak, sonra Türkiye ekonomisi altından kalkılamayacak bir faiz yükü ile çökecekti ama ne oldu? Elhamdülillah başaramadılar. Önce bu saldırılarını savuşturduk. Sonra Türkiye'ye karşı böyle girişimlerde bir daha bulunmamaları için çok güçlü önlemler, adımlar atmaya başladık." ifadesini kullandı.Enflasyondaki sürecin, ciddi anlamda iyi bir noktaya doğru hızla gittiğine işaret eden Albayrak, ilk günden itibaren gösterdikleri mücadelenin meyvelerini verdiğini aktardı.Albayrak, "Türkiye'de tam bir yıl önce yüzde 25'lere ulaşan TÜFE yüzde 8,55'lere, yüzde 46 seviyesine çıkan ÜFE de yüzde 1,70 seviyesine indi. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla biz koyduğumuz hedef olan yüzde 12'nin altında, o civarlarda inşallah yılı kapayacağız ve özellikle 2020 ile birlikte kalıcı tek hanelileri güçlü bir şekilde görmeye başlayacağız. İşte bu da son dönemdeki bu faiz, enflasyon iyileşmelerimiz, reel ekonomi, faiz ve maliye anlamındaki hususlarda çok daha iyileşmesine sebep olacak." diye konuştu.Berat Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Birileri çıkacak, isimlerinin başında ekonomist, profesör yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, nereye hizmet etmeye çalıştığı, hangi tabloları çizerek, milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin, terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok, Türkiye teröre yönelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor? 'Sivilleri öldürüyor.' diyor. Türkiye 4 milyona yakın Suriyeli mülteci insani değerler haftasında ev sahipliği yapan bir ülke, 'Türkiye sivilleri öldürüyor'. Öyle mi? Yalanın kuyruklusu. Böyle bir şey olabilir mi? İftira, operasyon, korkutma."Bunları ve Türkiye üzerinden nasıl bir haksızlıkla oyun oynandığını gördüklerini anlatan Albayrak, "Büyük ve güçlü Türkiye idealinde mücadelemiz devam edecek. Ne diyorlardı? 'Faizler inmesin'. Faizler inerse ne olur? Dolar 10 lira olur, 12 lira olur, 25 lira olur. Böyle bir yalan bu. Ne oldu? Sadece son üç ayda bir puan yüzde 10 faizler indi. Dolar 10 lira oldu mu? Olmadı. Bundan kim mutlu oldu, kim mutsuz oldu? Bunların derdi ülke değil, bunların derdi faiz maliyetinin altında ezilecek olan üreticimiz de değil. Artık bitti. Artık bunlara da müsaade etmeyeceğiz." dedi.(Sürecek)