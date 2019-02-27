Bakan Albayrak, Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda Konuştu

Kaynak: DHA

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda konuştu. Kayıtlı ekonomiye geçişi çok net şekilde hızlandıracaklarını söyleyen Bakan Albayrak, "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz." dedi.Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan Vergi Konseyi 134'üncü Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptı. İş dünyasından çok sayıda temsilcinin katıldığı toplantıda Bakan Albayrak, şunları söyledi:"Ağustos ayında yaşadığımız finansal spekülatif sürecin hemen ardından devreye aldığımız politikalarla piyasalardaki sıkıntılı ve panik ortamını ortadan kaldırdık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ekonomik altyapının sağlayacak yeni ekonomi programımızı açıkladık. Kısa vadeli adımlarımız Yeni Ekonomi Paketi (YEP) başta olmak üzere, orta ve uzun vadeli stratejilerimizin piyasalara verdiği güveni şimdi arzu ettiğimiz yapısal reformlarla daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bu yapısal dönüşüm sürecinin en temel alanlarından bir tanesini vergi alanı oluşturuyor. Bundan sonra yeni süreç, tıpkı yeni ekonomi programı stratejilerimizle uyumlu. Ekonomide yazmaya başladığımız yeni hikayenin destekçisi olacak bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri faza başlıyoruz. YEP'te değişimle başladığımız önemini vurguladığımız ekonomik dönüşüm, kuşkusuz, bu amaçlar doğrultusunda ele alınan vergi sistemini olmazsa olmaz kılıyor. Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz" dedi."VERGİ POLİTİKASINDA HASSAS DENGEYİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ""Bu yıl içinde genel manada netice alacak çok önemli bir çerçeve dönüşüm ve reform paketini hazırlamamız lazım" diyen Albayrak, "Özellikle maliye politikası, ekonomide dengelemeyi ve dönüşümü yönetmek için en önemli araçlardan biri tanesi. Bir tarafta mali disiplin ve bununla birlikte risk birimini, enflasyonu aşağı çeken bir anlayışı ortaya koyarken, diğer yandan elimizdeki mali alanı doğru şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek ve yönetmek zorundayız. Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacaklarını belirten Bakan Albayrak, şöyle devam etti:"Bir diğer ekonomik sosyal hedefin gerçekleşmesinde vergi politikalarımızı çok etkin bir şekilde sahada uygulayarak, bu hususları öncelikleyeceğiz. Ayrıca son birkaç gündür, iş dünyasında da bunu ifade ettik. Biz burada belki dünyadaki en etkin istihdam paketini destek paketini açıkladık. Tabii bugün öyle yarın böyle takip ediyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, birileri bir şey bekliyor. İşin komik tarafı şu, Nisanda her şey çok daha güzel olduğunda orada burada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar? Türkiye daha iyiye gidiyor. Ağustos'ta daha kötü oldu diyenler, bugün nasıl bakıyorsa öyle bakacak diyebilirsiniz. Eylül'de 'Türkiye batıyor' diyenler, bugün nasıl bakıyorsa öyle bakıyor diyebilirsiniz ama önemli olan şu. O diyenler trenin artık çok arka vagonunda kalacaklar. Erken yol alanlar çok daha önce bu süreci yönetecekler. Esas konu, Türkiye'nin bu ekonomik dönüşüme olan inancı, tüm paydaşlar olarak aynı istikameti aynı desteği vermek. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında reformlar alanında önemli adımlar atılıyor.""MECBUR OLMADIKÇA YENİ İSTİSNA VE MUAFİYET VE İNDİRİM GETİRMEYECEĞİZ"Albayrak, "2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak, çok daha güçlü ve pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak. İçeride ve dışarıda önemli adımlarla pozitif neticeler aldığımız bir yıl olacak. Mevsimsel ektiler ile birlikte turizm, ihracat noktasında atılan adımlarla birlikte Türkiye çok daha güzel bir sürece doğru hızla yol alacak. Özellikle vergi sisteminin daha basit, etkin geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturulmasına ve vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar büyük bir önem arz ediyor. Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak ve mecbur olmadıkça yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz." diye konuştu.Konuşmasının son bölümünde yurt dışından gelen 26 milyon mektubu inceleyerek vergisiz gelen ürünleri tespit ettiklerini söyleyen Bakan Albayrak, bu alışverişlerin vergilendirilmesi için çalışma yapacaklarını kaydederek, "Vergi politikalarında suistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde bu yıl çok güçlü refleksler vereceğiz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Vergi Konseyi 134'üncü Genel Kurulu Toplantısı basına kapalı olarak devam etti.