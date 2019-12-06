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Bakan Albayrak, yaralı askerleri ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

06.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:58
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'nın ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere kente gelen Albayrak, Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 5 askeri ziyaret etmek için Ağrı Devlet Hastanesine gitti.
Albayrak, yoğun bakım ünitesindeki yaralı iki askerin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ardından cerrahi servise geçerek tedavi altındaki askerleri de ziyaret eden Albayrak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Askerlerle sohbet eden Albayrak, terör örgütü mensuplarına karşı ortaya konulan kahramanca mücadele dolayısıyla teşekkür ederek, "Sabah destansı bir operasyon yapmışsınız. Canını okumuşsunuz teröristlerin, kaçacak delik arıyorlar. İkisi sınır dışına kaçıyormuş. Sizlerle gurur duyuyoruz, tebrik ediyoruz. Allah sizlere ve ailenize uzun ömürler nasip etsin." dedi.
Ziyarette bulunduğu askerlerden birinin isminin Yusuf Yazıcı olduğunu öğrenen Albayrak, "Futbolcu Yusuf Yazıcı da var biliyorsun. Kahraman askerimiz de ikinci Yusuf Yazıcı. Biri futbolda, diğeri de burada tarih yazıyor, maşallah." ifadesini kullandı.
Yaralı asker Yusuf Yazıcı da terör örgütü mensuplarına karşı ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.
Bakan Albayrak, yaralı askerleri ziyaret etti

Tutak, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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