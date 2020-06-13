Bakan Albayrak Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz

Bakan Albayrak: Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğizHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikalarını daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicilere daha çok destek vereceklerini açıkladı.

13.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:02
Bakan Albayrak: Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikalarını daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicilere daha çok destek vereceklerini açıkladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz

Kaynak: DHA

Etiketler: Berat Albayrak, İhracat, Güncel, Haber

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