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Bakan Albayrak: Yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yer almak için çok daha fazla çalışacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yer almak için çok daha fazla çalışacaklarını bildirdi.

08.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:13
Bakan Albayrak: Yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yer almak için çok daha fazla çalışacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sonrasında  oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yer almak için çok daha fazla çalışacaklarını bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Berat Albayrak, Güncel
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