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Bakan Albayrak: "Yeni süreçte Kayseri ekonomisinin Türkiye ekonomisine vereceği katkı noktasında...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

13.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:23Bakan Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'de bulunan Bakan Albayrak beraberindeki heyet ile birlikte AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; Kayseri'nin 'nin örnek şehirlerinden biri olduğunu söyleyerek; "Hamt olsun bütün zor günlerimizde Kayseri yanımızdaydı. İyi günlerde zaten hep yanımızdaydı. Yerelde de genelde de partimizi zirvede tutmaya devam ettik. Tabi bu işin içerisinde çalışan, gayret eden arkadaşlarımız var. Ama bir taraftan da Kayseri halkının kadirşinaslığı var. Allah sizlerden de razı olsun. Size layık olmaya çalışıyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zamanında altyapısı olmayan, yüzde 50'den fazlası gecekondu olan, her tarafı borç içerisinde aldığımız belediyeyi Türkiye'nin örnek belediyesi haline getirdik. Milletvekillerimiz, teşkilatımız, belediyelerimiz tek yürek. Aynı hedefe doğru koşmaya da devam ediyoruz. O yüzden de Ankara'da hangi kapıyı çalarsak, açılıyor" dedi.

Kayseri temaslarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydederek; "Malumunuz yeni bir dönemde bahsediyoruz. Mümkün olduğunca bu yeni dönemi, bu değişim sürecini illerimizde iş dünyasıyla bir araya gelerek inşallah bu çerçevede Türkiye'nin artık tüm aşamasının bir hedefi var. Büyük ve güçlü Türkiye. Bu manada güçlü bir ekonomiye de sahip olmamız için, bu değişimi anlatmak için, reel sektörü yerinde dinlemek için sanayi odalarıyla, ticaret odalarıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Elhamdülillah bu yeni süreçte özellikle Kayseri ekonomisinin Türkiye ekonomisine vereceği katkı noktasında gayet verimli bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, ziyaretin ardından Nevşehir'e gitmek üzere kentten ayrıldı. - KAYSERİ

AK Parti, Türkiye, Kayseri, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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