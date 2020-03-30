Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği’yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında yürürlüğe giren Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde yer alan destekle ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

BAKAN FİRMALAR ÖDENEĞE BAŞVURMAYA DAVET ETTİ

Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan kişilere 3 ay maaş desteği verileceğinin açıklayan Albayrak, tüm firmaları bu ödeneğe başvurmaya davet etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz."

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kısa çalışma ödeneği yeniden düzenlendi. Buna göre; işçinin kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Koronavirüsü salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir. Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.