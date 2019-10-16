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Bakan Bekir Pakdemirli'den Avrupa'da "Aylan Bebek" mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Budapeşte Su Zirvesi'nde cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeğin fotoğrafını ekrana yansıtarak, "Bu fotoğrafa yakından bakmanızı istiyorum.

16.10.2019 19:16Bakan Bekir Pakdemirli'den Avrupa'da
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Budapeşte Su Zirvesi'nde cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeğin fotoğrafını ekrana yansıtarak, "Bu fotoğrafa yakından bakmanızı istiyorum. Eğer bu çocuk sizin olsaydı ne hissederdiniz?" ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli zirvede yaptığı konuşmada Aylan bebeğin kıyıya vurmuş fotoğrafını hatırlatarak, "Suriye ağlıyor, siz neredesiniz?" diye sordu.
Pakdemirli, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının DEAŞ, PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerine karşı mücadele etmek ve sınır güvenliğini sağlamak olduğunun altını çizdi.
Suriye'deki iç savaştan kaçan 3 yaşındaki bebeğin sahile vuran bedeninin, "yaşananlara sessiz kalanların vicdanının kıyıya vuruşu" olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bu fotoğrafa yakından bakmanızı istiyorum. Eğer bu çocuk sizin olsaydı ne hissederdiniz? Bu çocuk Aylan (Alan) Kurdi, ailesinin sevgili oğlu. Aylan'ın Şintuist, Budist, Müslüman, Yahudi veya Hristiyan olması farkeder mi? Siyahi veya beyaz olması fark eder mi? İşte bu, kelimelerin bittiği nokta. Suriye ağlıyor, siz neredesiniz? Peki dünyanın geriye kalanı nerede?"

Bekir Pakdemirli, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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