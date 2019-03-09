Bakan Pakdemirli: Pancarda Kotayı Artırıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pancar üreticisine kota müjdesi verdi. Kütahya Zafer Meydanı'da vatandaşlara seslenen Pakdemirli, "Burada Kütahyalı pancar üreticisine bir müjde vermek istiyorum. Pancarda kotayı artırıyoruz" dedi.

60 BİN TONA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Bakan Pakdemirli'nin kota müjdesi, alandaki vatandaşların alkış ve sloganlarıyla karşılık buldu. Kütahya'da pancar kotasının şu an 43 bin 750 ton olduğunu, kota artırımı ile bunun 60 bin tona çıkmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: İHA