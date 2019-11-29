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Bakan Berat Albayrak, Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret ederek yer sofrasına oturdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret ederek, yer sofrasında birlikte yemek yediler.

29.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:24Bakan Berat Albayrak, Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret ederek yer sofrasına oturdu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte sakatlığı bulunan ve tedavisi süren 'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret ederek, yer sofrasında birlikte yemek yediler.

Dün Trabzon'da 23 ülkeden 700'e yakın katılımcının iştirak ettiği 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'nde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha sonra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte bordo-mavili takımın genç oyuncusu Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret ederek, yer sofrasında birlikte yemek yediler.

Bakan Albayrak, sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Ömür'e geçmiş olsun dileklerini de iletti. - TRABZON

Berat Albayrak, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor

Kaynak: İHA

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