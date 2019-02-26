Bakan Berat Albayrak, Erdoğan'a Özel Doğum Günü Paylaşımı Yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe özel video paylaştı.

Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz." dedi. Albayrak'ın #CumhurunBaşkanı65Yaşında' etiketi ile paylaştığı video büyük beğeni topladı.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. doğum günü için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir mesaj yayınladı.

Twitter hesabından mesajı paylaşan Bakan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Albayrak, #CumhurunBaşkanı65Yaşında" mesajıyla bir video da paylaştı. Bakan Albayrak'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi.