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Bakan Berat Albayrak'tan mobilyacılara müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mobilyacılara müjdeyi Çanakkale'den verdi.

02.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:13 Bakan Berat Albayrak'tan mobilyacılara müjde
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mobilyacılara müjdeyi 'den verdi. Mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü duyuran Albayrak, "Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzden 12'den yüzde 9'a düşürdü" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'de iş adamları ile bir araya geldi. Berat Albayrak, burada yaptığı açıklamada "Yılın son öncü rakamları, hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor" dedi. Bakan Albayrak, "2019 son çeyrekte yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Albayrak, "Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzden 12'den yüzde 9'a düşürdü" açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Bakan Albayrak mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğü müjdesini verdi. - ÇANAKKALE

Berat Albayrak, Çanakkale, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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