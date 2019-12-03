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Bakan Berat Albayrak: "Yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış ve ithalattaki düşüşün enflasyondaki olumlu görünümü sürdürdüğünü belirterek, "Bu tablo, yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir.

03.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:34Bakan Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış ve ithalattaki düşüşün enflasyondaki olumlu görünümü sürdürdüğünü belirterek, "Bu tablo, yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak, hesabından kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.
Enflasyonun, Yeni Programı projeksiyonuna paralel olarak kasımda bir miktar yükselişle yıllık yüzde 10,56 olduğunu hatırlatan Albayrak, "Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak, göstergelerdeki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir."

Berat Albayrak, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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