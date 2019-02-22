Bakan Cahit Turhan: Dünya Yat Üretiminde 3. Sıraya Yükseldik

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Boat Show 2019 fuarının açılış törenine katıldı.Fuarın açılış konuşmasını yapan Bakan Turhan, "Dünya yat üretiminde 3. sıraya yükseldik. Yat üreticilerimiz bu alanda marka haline geldi. Gemi inşa sektöründeki temel amacımız; tüm ekipmanlar dahil en az yüzde 70 yerli katkı payı ile gemi üretimini yapmak. İnşallah bunu da 2023 hedeflerimiz doğrultusunda daha yüksek oranlara çekeceğiz." dedi.Bakan Turhan, "Üç denize, üç büyük limana stratejimiz kapsamında, Zonguldak - Filyos, İzmir-Çandarlı ve Mersin konteyner limanlarının proje yapım çalışmaları ise devam ediyor. Bu limanlarımızı yaptığımızda, deniz coğrafyamız çok daha büyük anlam ve önem kazanmış olacaktır. Bu yönde yoğun çalışmalar içerisindeyiz." şeklinde konuştu.Türk sahipli yabancı bayraklı teknelerin Türk Bayrağına geçmeleri için başta harç ve vergi engelleri olmak üzere tüm engelleri kaldırdıklarını anımsatan Bakan Turhan, yabancı bayrak çeken teknelerin Türk Bayrağına geçmelerini teşvik amacıyla da ÖTV'yi kaldırdıklarını, KDV'yi de yüzde 1'e indirdiklerini söyledi. Turhan, yapılan bu düzenleme ile bugün itibarıyla 6 bin 208 teknenin Türk bayrağına geçtiği bilgisini verdi.Konuşması sonrası fuarın açılış kurdelesini kesen Turhan, fuarı ezerek yetkililerden bilgi aldı.Görüntü Dökümü:-----------------Bakanın konuşmasıKurdele kesimiFuar alanı gezilmesiGenel ve Detaylar