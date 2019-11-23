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Bakan Cahit Turhan Sakarya'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Biz Türkiye olarak hiçbir zaman tarihimizde de bugünümüzde de haksız bir edinim peşinde olmadık.

23.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:19
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Biz olarak hiçbir zaman tarihimizde de bugünümüzde de haksız bir edinim peşinde olmadık. Her işimizde hakka hukuka riayet etmeye çalıştık. Ticaretimizde de iş ilişkilerimizde de böyle oldu." dedi.
Turhan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesince MÜSİAD Şubesi'nde düzenlenen D-8 Ülkeleri Büyükelçileri Zirvesi'nde konuştu.
İletişimin, iş ilişkilerinin çok yoğun şekilde cereyan ettiği bir dönemin yaşandığını belirten Turhan, birçok ticari ortaklıkların kurulduğunu, birçok ülkenin kendi iş ilişkisini, buna bağlı olarak da kültürel ilişkilerini, sosyal ilişkilerini geliştirmek için gücüne güç katmak için ortaklıklar kurduğunu belirtti.
Turhan, D-8'in de bu amaçla kurulduğunu dile getirerek şunları kaydetti:
"Bu örgütün kurulmasında emeği geçen büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bizlerin de onların bize bıraktığı bu önemli görevi hakkıyla icra etmek için samimiyetle, karşılıklı anlayış içinde, kazan kazan anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman tarihimizde de bugünümüzde de haksız bir edinim peşinde olmadık. Her işimizde hakka hukuka riayet etmeye çalıştık. Ticaretimizde de iş ilişkilerimizde de böyle oldu. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası bizden sonrakilere de bu şekilde bırakma gayreti içinde olacağız. Biz ticaretimizi de buna göre her türlü sevgi saygı anlayışı içinde yürütmeye gayret eden bir milletiz. Onun için birlikte çalışma yapacağımız ülke insanlarının hakkına hukukuna riayet etmemiz lazım. Bu anlayış içinde oluşan birlikteliğin de sürekli olabileceğini düşünüyorum. D-8 ülkeleriyle olan ilişkilerimizin gelişerek devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."
Bakan Turhan, daha sonra Türkiye Vagon Sanayi AŞ'yi (TÜVASAŞ) ziyaret etti.
TÜVASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Turhan, TÜVASAŞ'ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası'nı gezdi, yapımı devam eden Milli Elektrikli Tren Seti'ni inceledi.
Buradan da Akyazı ilçesindeki ASAŞ Alüminyum Fabrikası'na giden Turhan, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yavuz'dan bilgi aldı.
Bakan Cahit Turhan Sakarya'da

Türkiye, Sakarya, D 8, Güncel

Kaynak: AA


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