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- Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştüBEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi.

23.08.2019 20:46
- Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü
BEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'da temaslarına devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Lübnan'a gelen Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, İçişleri ve Belediyeler Bakanı Raya Al Hassan ile görüşmesi bekleniyor.
- Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü

Meclis Başkanı, Nebih Berri, Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

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