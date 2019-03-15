Kaynak: İHA

- Bakan Çavuşoğlu: "2 vatandaşımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendik"BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu bölgede yaşayan 2 vatandaşımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Bir tanesi ameliyattan çıktı, diğeri de hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri yok" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, 54. Türkiye-AB Ortaklı Konseyi Toplantısı'nın ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile basın toplantısı düzenlendi. Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinen Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen barbar terör saldırısını şiddetle lanetlemek istiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yeni Zelanda halkına ve Müslüman alemine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı."Soruşturmanın da neticelenmesini bekliyoruz"Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak kendilerine destek vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Bu anlamda Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in yapmış olduğu sağduyulu açıklamayı da memnuniyetle karşıladığımızı da vurgulamak isterim. Bir an önce soruşturmanın da neticelenmesini bekliyoruz. Kendilerine bu yöndeki düşüncelerimizi aktardık" dedi.Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bu terör saldırısından maalesef olayı gerçekleştiren alçaklar kadar yabancı düşmanlığını İslamofobik eylemleri ve Müslümanlara karşı nefret dilini körükleyen sorumsuz siyasetçiler ve altını çizerek de söylüyorum basın yayın organları da sorumludur. Bu olaydan herkesin çıkarması gereken dersler var. AB'den Avrupa ülkelerinden Müslümanlara ve dinimize karşı saldırıları ve nefret dilini ifade özgürlüğü ve demokrasi olarak nitelendirmemelerini ve önlem almaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Son yıllarda çok sayıda Müslümanlara yönelik, dinimize yönelik, peygamberimize yönelik saldırılara karşı maalesef bu ifade özgürlüğüdür açıklamasını, Avrupa içerisindeki sözde dayanışma anlayışı ile yapıldığını çok gördük ve bu eğilim devam ederse buna benzer olayların önüne geçemeyiz, herkesin bundan ders alması gerekiyor.""Yeni Zelanda'da yaşayan vatandaşlarımız var" diyen Çavuşoğlu, "Bu bölgede yaşayan 2 vatandaşımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Bir tanesi ameliyattan çıktı, diğeri de hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri yok. O bölgede yaşayan üçüncü vatandaşımız ile ilgili Büyükelçiliğimiz ve arkadaşlarımız bilgi almaya çalışıyor. Sadece vatandaşlarımıza değil bütün yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.