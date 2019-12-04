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Bakan Çavuşoğlu, 5. Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere yarın İtalya'ya gidecek.

04.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:58Bakan Çavuşoğlu, 5. Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere yarın 'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, 5. Akdeniz Diyaloğu Forumu kapsamında 5-6 Aralık'ta İtalya'ya ziyarette bulunacak. Forum kapsamında Akdeniz Bölgesi'ne ilişkin meselelerde Türkiye'nin vizyonu, stratejisi ve bölge için pozitif bir gündemin teşviki konulu bir konuşma yapacak olan Çavuşoğlu, katılımcı ülkelerin bakanlarının yanısıra uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelecek. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret vesilesiyle ayrıca İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Türkiye- İtalya ikili ilişkileri, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Avrupa Birliği üyelik süreci ele alınacak. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz, İtalya, Politika

Kaynak: İHA

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