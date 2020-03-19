Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakan Çavuşoğlu, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü - Güncel

Bakan Çavuşoğlu, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın bulunduğu 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını bildirdi.

19.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:14
Bakan Çavuşoğlu, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya 'nın bulunduğu 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanada, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, İtalya Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi'yle ortak telekonferans görüşmesi yaptık. Koronavirüsle mücadele kapsamında birlikte atılabilecek adımları görüştük" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Güncel
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Güncel
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading