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Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya'nın Soçi'de vardığı mutabakatın ayrıntılarını yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda değerlendirecek.

22.10.2019 22:58Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya'nın Soçi'de vardığı mutabakatın ayrıntılarını yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda değerlendirecek.
Bakan Çavuşoğlu, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'na konuk olacak, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.
Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya'nın Soçi'de vardığı mutabakatın ayrıntılarını AA Editör Masası'nda anlatacak.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak ve Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Türkiye, Rusya, Soçi, Güncel

Kaynak: AA

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