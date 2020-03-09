Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
09.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Çavuşoğlu, saat 11.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, Türkiye ile Avrupa Birliği görüşmelerinde sığınmacı meselesinde gelinen son durum, İdlib 'deki gelişmeler, Rusya'yla ikili ilişkiler, Türkiye'nin ABD ve NATO'yla iş birliği süreçleri gibi gündemdeki konuları değerlendirecek.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.
Çavuşoğlu, saat 11.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, Türkiye ile Avrupa Birliği görüşmelerinde sığınmacı meselesinde gelinen son durum, İdlib 'deki gelişmeler, Rusya'yla ikili ilişkiler, Türkiye'nin ABD ve NATO'yla iş birliği süreçleri gibi gündemdeki konuları değerlendirecek.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, İdlib, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Güncel
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir