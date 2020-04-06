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Bakan Çavuşoğlu AA'nın 100. yılını kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yılını tebrik ederek, "AA, dünyanın en zor bölgelerinde doğru ve objektif bilgileri tüm dünyaya duyuruyor ve bunu yaparken de sadece Türk milletinin değil, dünyadaki mazlumların ve mağdurların da sesi oluyor.

06.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:38
Bakan Çavuşoğlu AA'nın 100. yılını kutladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yılını tebrik ederek, "AA, dünyanın en zor bölgelerinde doğru ve objektif bilgileri tüm dünyaya duyuruyor ve bunu yaparken de sadece Türk milletinin değil, dünyadaki mazlumların ve mağdurların da sesi oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Tebrik mesajını Bakanlık'ta kamera karşısına geçerek ileten Çavuşoğlu, "Milli Mücadele döneminde Türk insanının sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı bugün 100. yılına girdi. AA'nın 100. yaşını canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.
AA'nın 13 dilde 5 kıtada yayın yaparak "dünyada bir marka" ve "milli gurur" kaynağı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugün ülkemizin ve Türk insanının sesini tüm dünyaya duyuruyor. Aynı zamanda Anadolu Ajansı, dünyanın en zor bölgelerinde doğru ve objektif bilgileri tüm dünyaya duyuruyor ve bunu yaparken de sadece Türk milletinin değil, dünyadaki mazlumların ve mağdurların da sesi oluyor." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, tebrik mesajında şunları kaydetti:
"Bugün Anadolu Ajansı, köklü bilgi ve birikimini birçok ülkedeki ortaklarıyla paylaşarak saygın bir okul haline geldi. Dünyada en çok diplomatik ağı olan Bakanlığım, Anadolu Ajansı çalışanlarının tüm dünyadaki bu başarılı çalışmalarını en yakından gören ve takdir eden bir bakanlıktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm çalışanlarımızla birlikte Anadolu Ajansımızın ve tüm dünyada görev yapan Anadolu Ajansı çalışanlarının her daim yanında olacağız, destekçisi olacağız. Nice nice başarılı yıllar diliyorum. Bugünkü geldiğimiz noktadan çok daha ileriye Anadolu Ajansının, başarıyla ulaşacağına inancım tamdır."

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Güncel
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