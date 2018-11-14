Bakan Çavuşoğlu: "Abd ile Fetö'nün İadesine Olumlu Cevap Verilmemesi, Ypg/pkk'ya Destek Vermesi...

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:45



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler konusunda, "Brunson meselesi basit bir şahsın hukuki süreciyle ilgilidir. FETÖ'nün iadesi ile ilgili taleplerimize olumlu cevapların verilmemesi, aynı zamanda YPG/PKK'ya Suriye'de destek vermesi bizim ilişkilerimizi esas geren meseledir" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda "2019 Merkezi Yönetim Bütçe" görüşmelerine katıldı. Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada FETÖ'yle içte ve dışta kapsamlı mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'cü teröristlerin peşindeyiz. FETÖ mensuplarının Türk adaletine hesap vermelerini sağlıyoruz. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi. Üçüncü ülkelere sınır dışı edilenlerin yanısıra, 21 ülkeyle ikili işbirliğiyle toplam 104 FETÖ mensubunun Türkiye'ye gelmesi sağlandı" ifadelerini kullandı.Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK elebaşları için ödül koyduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bakanlığım, PKK'nın yurt dışındaki tüm faaliyetleriyle mücadelede ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde yoğun çaba sarf ediyor. Son olarak ABD, PKK'nın üç elebaşı için para ödülü koydu. Bunlar olumlu, ancak geç ve yetersiz adımlardır. Sahada da neticesini görmek istiyoruz. Muhataplarımıza PKK'yla mücadelede samimi, somut ve tutarlı işbirliği beklediğimizi her vesileyle vurgulamaya devam edeceğiz. Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütüne karşı kayda değer ilerleme kaydedildi. Ancak, bu örgüt değişen şartlara göre kendini uyarlıyor" şeklinde konuştu.Bakan Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı'yla örgüte ağır darbe vurduklarını kaydederek, "Sınırlarımızın güvenliğini pekiştirdik. Terörden arındırdığımız alanlara ülkemizden 260 binin üzerinde Suriyeli geri döndü. Münbiç Yol Haritası kapsamında ise ABD'yle 1 Kasım 2018 tarihinden bu yana müşterek devriyeler icra ediyoruz. Bu yol haritasının nihai hedefi PYD/YPG terör örgütünün Münbiç'ten tamamen çıkarılması ve bölgenin kontrolünün gerçek sahiplerine iade edilmesidir. Bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.Irak ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "Yeni göreve başlayan hükümetle işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın özel temsilcisi olarak Irak'ı ziyaretimde tüm önde gelen siyasi şahsiyetlerle görüştüm. Irak'ta yeni hükümetle birlikte halkın tüm kesimlerini kucaklayan kapsayıcı bir siyasal sistemin ortaya çıkmasını temenni ediyoruz. Kendisiyle ve komşularıyla barışık bir Irak'ın bölgesel barış ve istikrar bakımından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu anlayışla Irak'ın yeniden imarına özlü katkılarda bulunmayı ve bu ülkeyle ilişkilerimizi her alanda ilerletmeyi öngörüyoruz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle de Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine saygı ilkesi temelinde ilişkilerimizi geliştirmek arzusundayız" ifadelerini kullandı.ABD ile ilişkilerde bazı zorluk ve sorunlar yaşadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Brunson meselesi basit bir şahsın hukuki süreciyle ilgilidir. FETÖ'nün iadesi ile ilgili taleplerimize olumlu cevapların verilmemesi, aynı zamanda YPG/PKK'ya Suriye'de destek vermesi bizim ilişkilerimizi esas geren meseledir" dedi.Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin stratejik hedefleri olduğunu tekrarlayan Çavuşoğlu, "Ülkemizdeki siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşümü destekleyen, daha müreffeh Türkiye hedefimizin ayrılmaz bir parçası. AB Bakanlığı, Dışişlerine bağlı bir başkanlık olarak yapılandırıldı. AB Başkanlığının özerk yapısının korunmuş olması, AB sürecindeki kararlılığımızın önemli bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde reformlara devam edeceğiz. Vize serbestisi için kalan altı kriter için çalışmalarımızı yeniden başlattık. Yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenlik alanlarına odaklanacağız" diye konuştu.Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridinin Türkiye'de olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkeyiz. Kıbrıs Adası'nın batısında ve kuzeyindeki deniz alanlarında meşru hak ve çıkarları korumak için gerekli tedbirleri aldık. Bu konuda kimse bir macera içerisine girmemeli" şeklinde konuştu.ABD'nin İran yaptırımlarına ilişkin olarak Çavuşoğlu, "ABD yaptırımlarını doğru bulmuyoruz. Yaptırımların gerek İran halkı, gerek ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz üzerindeki muhtemel olumsuz etkisini en aza indirmek için tüm taraflarla temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.FETÖ konusunda ise Çavuşoğlu, "Bu sinsi yapıya üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen personelle ilgili gerekli tedbirleri adil, hakkaniyetli ve titiz bir incelemenin ardından hemen aldık. Ciddi ve somut bulgu ve belgelere dayandık. Kariyer memurlarımızın yaklaşık yüzde 23'ü kamu görevinden çıkarıldı" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA