Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin 'güvenli bölge' önerisi tatmin edici değil

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, Suriye 'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeyle ilgili yeni önerisini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Amerika'nın getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini edindik. Arzumuz bir an önce güvenli bölge konusunda bir mutabakata varıp uygulamaya geçmek, aksi takdirde biz Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız. Bu konuda da kararlıyız" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'e yönelik saldırıların da gündeme geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, "İdlib'teki çatışmaların özellikle durdurularak siyasi sürece odaklanmamız gerektiğini vurguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajlarını da Sayın Putin'e iletmesini istedik. Rejimin saldırılarının doğrudan sivilleri hedef aldığını ve buralarda radikal grupların yaşadığı iddialarının da doğru olmadığını belirttik. Sayın Lavrov da Milli Savunma Bakanları ile görüşeceğini ve mesajlarımızı da ilgili yerlere ileteceklerini söylediler" dedi.ANAYASA KOMİSYONU İÇİN 4 ARTI 2 FORMÜLÜLavrov ile Suriye'de Anayasa Komisyonu'nun kurulması konusunu da değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "6 isim üzerinde anlaşmazlık vardı, BM ve Türkiye olarak biz onların sivil toplumu temsil etmediğini söylemiştik. Sonuçta 4 artı 2 formülü üzerinde bir mutabakat sağlandı. Şimdi komisyonun iç tüzüğü, çalışma metodları ile ilgili konularda zaten daha önce Cenevre'de büyük bir oranda mutabakat sağlamıştık. O detaylar görüşülüyor. Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz" diye konuştu.'YENİ ÖNERİLER BİZİ TATMİN EDER DÜZEYDE DEĞİL'Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara'da yaptığı görüşmelerde açıkladığı yeni güvenli bölge önerisine Türkiye'nin bakış açısını da dile getirdi. Jeffrey'in ziyaretinden önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptıkları telefon görüşmesinde Jeffrey başkanlığındaki heyetin yeni önerilerle geleceğini öğrendiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Burada Amerika'nın getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Bunu açıkça söylememiz lazım. Yani burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini edindik. Eskisinden farklı olarak bu güvenli bölgenin içinde kimler olacak, kimler girecek, yani ortak devriye gibi askerler arasında bazı yeni fikirler var. Esas bu güvenli bölgenin derinliği, ayrıca buraları kimin kontrol edeceği konusunda ve buradaki PKK'lıların, YPG'lilerin tamamen çıkartılması konusu bizim için hassas olan konulardır. Yani bu 3 temel konu, en hassas konudur, bu konularda henüz daha bir mutabakat sağlamış değiliz. Arkadaşlarımız bu teklifleri kabul edemeyeceğimizi; ama kendi aramızda istişare ettikten sonra yine resmi olarak bildireceğimizi söylemişler. Önümüzdeki süreçte ABD'nin bizi tatmin eden önerileriyle ya da bizim yaptığımız önerilere gelmesiyle bir mutabakata varmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.'SABRIMIZ KALMADI'Çavuşoğlu, ABD'nin Münbiç yol haritası konusunda Türkiye'yi oyaladığını belirterek, "Bizim sabrımız tükendi. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın harekat ile ilgili talimatı vardı. Trump'ın ricası üzerine biz bu harekatı durdurduk. Son zamanlarda sınırımızın öbür tarafında Türkiye'den giden PKK'lıların da olduğunu görüyoruz ve bu terör örgütleri sürekli kendilerini güçlendiriyor, Amerikalılar da silah veriyor. O nedenle bize yönelik tehdit artıyor ve bu tehdit artınca süreç uzayınca tabii ki harekat konusunda bir hazırlığımız oldu. ve o zaman işte Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, yine Pompeo bizlerden rica ettiler, 'ekiplerimizi gönderiyoruz, o zamana kadar harekatı başlatmayın'. Ama bir an önce artık bu güvenli bölge ile ilgili bir mutabakata varmamız lazım, çünkü bizim sabrımız kalmadı."ABD'nin Merkezi Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie'nin Suriye'de YPG/PKK'lılarla yaptığı görüşmeyi hatırlatan Çavuşoğlu, "Münbiç'te de bunu gördük, samimi davranmadığının bir göstergesi oluyor. Yine hemen bir gün sonra o bölgeden Türkiye'ye bir taciz atışının gelmesi, Allah'a şükür, ölen bir vatandaşımız yok; ama bir eve isabet etti. Biz bunları artık, bu tür saldırıları tolere edemeyiz. Halkımızın da bizden beklentileri var. O nedenle arzumuz bir an önce bu güvenli bölge konusunda bir mutabakata varıp uygulamaya geçmek. Aksi takdirde biz Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız. Bu konuda da kararlıyız" dedi.'HAKAN ATİLLA DOĞRU OLANI YAPTI'Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tahliye edilerek Türkiye'ye gelişini de değerlendiren Mevlüt Çavuşoğlu, Atilla'nın Türkiye'ye daha önce gelebileceğini; ancak temyiz davasından vazgeçmesi gerektiği için bu yolu seçmediğini belirtti. Çavuşoğlu, "Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyeceğini açıkça söyledi ki bunda da sonuna kadar haklıdır. Doğru olanı yaptı ve gerçekten Hakan Atilla zor şartlarda bile her zaman doğruyu, doğru olanı, ülkesini savundu, hakkı hukuku savundu. Kendisine hoş geldin diyoruz, kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu. ABD'de devam eden Halkbank davasının kapanması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, ABD yönetiminden beklentilerinin FETÖ modelli bu davaların kapanması olduğunu sözlerine ekledi.BÜYÜKELÇİLİK AÇILACAKNikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada ise, görüşmelerin verimli ve pozitif geçtiğini, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda hem fikir olduklarını, özellikle tarım, turizm, sağlık gibi alanlarda işbirliği yolunda somut adımların atılması için çalışacaklarını dile getirdi.Basın toplantısında Nikaragua'nın Ankara'da büyükelçilik açma kararı aldığı bilgisi de paylaşılırken, Bakan Çavuşoğlu büyükelçiliğin açılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.- Ankara