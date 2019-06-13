13.06.2019 21:05
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Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin S-400 mektubu) "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz.

Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin S-400 mektubu) "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz.

Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin S-400 mektubu) "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir"
-"Amerika'ya önerimiz oldu, endişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik. uzmanlar rapor getirsin. Trump "evet" diyor, başka kurumlar hayır diyor"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme ilişkin konulara dair açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu: (ABD'nin S-400 mektubu) Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz.
Kaynak: İHA
Türkiye, Politika

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