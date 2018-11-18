Bakan Çavuşoğlu, Afgan Mevkidaşı ile Telefonda Görüştü

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Selahaddin Rabbani ile telefonda görüştü.<br><br>Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Rabbani ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.<br><br>Kaynaklar, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.<br><br>Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde 19-20 Kasım'da düzenlenecek Medeniyetler İttifakı (Mİ) 8'inci Küresel Forumu'na katılmak üzere New York'ta bulunuyor.