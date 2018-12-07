Bakan Çavuşoğlu, Agc Başkanı Yeni'nin Kayınbabasını Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AGC Başkanı Mevlüt Yeni'nin kayınbabası İsmail Çıtırgı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.<br><br>Antalya'da temaslarını sürdürecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni'nin hastanede yatan kayınbabası İsmail Çıtrgı'yı ziyaret etti.<br><br>Bakan Çavuşoğlu'na Antalya Valisi Münir Karaloğlu'da eşlik etti.<br><br>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın ise Alanya ilçesinde çeşitli programlara katılacak. - ANTALYA