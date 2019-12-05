Haberler » Politika » Bakan Çavuşoğlu, AGİT Toplantısı'na katılıyor - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, AGİT Toplantısı'na katılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava'da gerçekleştirilen AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılıyor.

05.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:51Bakan Çavuşoğlu, AGİT Toplantısı'na katılıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da gerçekleştirilen AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde 'nın başkenti Bratislava'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları kapsamında ise AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantı öncesi Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak tarafından karşılandı. Çavuşoğlu'nun AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı Birinci Genel Oturumu kapsamında konuşma yapması bekleniyor. - BRATİSLAVA

Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava, Slovakya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

12:11 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü - Haberler
12:09 Derviş İpek Beyaz Adlı Klip İle Gündem Oldu - Haberler
12:08 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır" - Haberler
12:05 Lübnan'da Hariri'ye yakınlığı ile bilinen başbakan adayı Hatib protesto edildi - Haberler
12:03 Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
11:33 Ceren Özdemir'in katil zanlısında ortaya çıkan Amok hastalığı nedir? - Haberler
11:11 Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım - Haberler
11:06 Ceren Özdemir'in katil zanlısının "Amok rahatsızlığı' olduğu tespit edildi - Haberler
10:45 CHP'nin belediye başkanları anketinde sürpriz sonuçlar: Mansur Yavaş zirvede - Haberler
10:32 İki kardeş, ölen hemşehrilerinin fotoğraflarını işlettikleri kıraathanenin duvarına asıp sergiliyor - Haberler
5.12.2019 12:22:17