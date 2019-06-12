Bakan Çavuşoğlu, Alanya'da mezuniyet törenine katıldı

Kaynak: İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakıf Üniversitesi'nin (HEP) mezuniyet törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'de gerçek anlamda eğitim için kurulan 3 vakıftan birisidir ve kurucu vakfım mütevelli heyetinde olmaktan da onur duyuyorum. Bugün 5 yıl önce ektiğimiz tohumların meyvesini topluyoruz" dedi.Alanya HEP'in ilk mezuniyet törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Munir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya HEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını okul birincisi Lübnanlı öğrenci Lara El- Tawil yaptı. Törende İngilizce olarak konuşma yapan Tawil, Alanya'da geçirdiği öğrenimden dolayı çok mutlu olduğunu, başarmak için istemenin ve çalışmanın yeterli olduğunu söyledi. Ardından kürsüye davet edilen HEP Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Erol Sayın, üniversitenin kuruluş hikayesini anlattı."Kar amacı gütmeyen, gerçek bir vakıf üniversitesiyiz"Kürsüye gelen HEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, konuşmasına üniversiteye ismini veren vakıf kurucusu Hamdullah Emin Paşa'yı anarak başladı. Rektör Öner, "Üniversite olarak Akdeniz tarih ve kültürünün kesiştiği Alanya'da eğitim, araştırma ve topluma hizmet sunma sorumluluğuna sahip, kar amacı gütmeyen, gerçek bir vakıf üniversitesi olarak 2014'ten beri verdiğimiz hizmete şimdi 4 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 enstitüyle devam ediyoruz" dedi."Vakıf üniversitesi olan tek ilçe"Sırayla kürsüye davet edilen HEP Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da öğrencilere seslendi. Ardından kürsüye davet edilen Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Alanya'nın ilçe olarak bir kamu bir de vakıf üniversitesi olan tek ilçe olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Bu Alanya'ya nasip oldu. Bu da başta Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere çok sayıda insanın emeği var" diye konuştu."5 yıl önce ektiğimiz tohumların meyvesini topluyoruz"Bugün Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi'nin ilk mezuniyet töreninde olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamdullah Emin Paşa'yı rahmetle andığını söyledi. Çavuşoğlu," Hamdullah Emin Paşa Vakfı bugün Türkiye'de gerçek anlamda eğitim için kurulan 3 vakıftan birisidir ve kurucu vakfım mütevelli heyetinde olmaktan da onur duyuyorum. Bugün 5 yıl önce ektiğimiz tohumların meyvesini topluyoruz. Beş yıl önce eğitime başlayan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nden tüm öğrencileri canı gönülden tebrik ediyorum. Esasen tam 35 sene önce aynı duyguları yaşadık ve paylaştık. 1984 yılında yine Hamdullah Emin Paşa Vakfı'nın lisesinin ilk mevzunu oldum. Benimle beraber toplam 8 öğrenci vardı. Sadece mezuniyet değil, ilk kurulan lisenin yaşadıklarını halen bugün hatırlıyorum. Çok kolay yıllar değildi, eksiklikler vardı ama inancımız da azmimizde vardı. Bugün sizlerin şu 5 yılda yaşadıklarını çok iyi anlayabiliyorum. İyi eğitim almak için geldiniz. Evet bu üniversiteyi de çok iyi eğitim versin diye kurduk ama ilk olmanın avantajları da var, bazı zorlukları da var ve 5 yıl sizler bu üniversitenin büyümesine katkı sağladınız. İnanıyorum ki sınıflarda derslerde öğrendikleriniz ilerde çok katkı sağlayacak. Yine üniversitemiz önümüzdeki yıllarda büyürken sizlerin katkılarını bekliyoruz. Üniversitemizin daha da büyümesi ve gelişmesi için tüm arkadaşlarımızla beraber çaba sarf ediyoruz ve yeni bölümler açıyoruz. Bilgisayar mühendisliği yeni açılan bölümlerden bir tanesidir ama buna ilaveten yeni fakülteler ve bölümler açacağız. Üniversitemizi fiziken büyüteceğiz" dedi."Üniversiteyi ayakta tutmak ve büyütmek daha da zordur"Eski jandarma binasını da üniversiteye kazandırmak için çalışma yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Vakfımızın gayrimenkulü çok ama çoğu şehir dışında, bir tanesinin üzerinde de benim mevzun olduğum lise var. Önümüzdeki yıllarda o arazilerden gelirleri de artıracak çalışmaları şimdiden mütevelli heyetimiz ve kurucu vakfımızda yapıyoruz. Bir üniversiteyi kurmak kolay değil. O günler de zordu ama başardık. Kurulan bir üniversiteyi ayakta tutmak ve büyütmek daha da zordur. Bu tek başına bir bakanın, bir siyasetçinin, bir valinin veya kaymakamın yapabileceği bir şey değildir. O nedenle emeğe geçen herkese gönülden teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından okul birincisi Lara El- Tawil'e Bakan Mevlüt Çavuşoğlu mezuniyet belgesi ve çeşitli hediyeler verdi. Öğrenci Tawil'in okul kütüğüne ismini çakmasının ardından, mezuniyet belgeleri dağıtıldı. Bakan Çavuşoğlu ile toplu fotoğraf çektiren öğrenciler daha sonra kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. - ANTALYA