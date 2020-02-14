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Bakan Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere almanya'ya gidecek.

14.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:51Bakan Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere almanya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14-16 Şubat tarihleri arasında 'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek olan 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak. Bu yıl düzenlenen konferansta Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik tehdit ve sınamalar, transatlantik ilişkiler, Avrupa savunması, büyük güç rekabeti ve işbirliği, uluslararası ticaret, çok taraflılık ve siber güvenlik gibi güncel konularda üst düzey değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca 27-29 Mart tarihleri arasında Türkiye'de Antalya Diplomasi Forumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Türk dış politikası" konulu programa ilişkin bir hitapta bulunacak, muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Münih, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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