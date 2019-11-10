Haberler » genel » Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 10 Kasım törenine katıldı - Haber

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 10 Kasım törenine katıldı

- Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 10 Kasım törenine katıldıANTALYA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında Antalya'da düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla anıldı.

10.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:47
- Bakan Çavuşoğlu 'da 10 Kasım törenine katıldı
ANTALYA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında Antalya'da düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla anıldı.
Antalya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenledi. Düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askeri erkan, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tören Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Dışişleri Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesinin yükseldiği alanda vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.
Tören bayrağın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 10 Kasım törenine katıldı

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Antalya, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
12:39 106 yaşındaki çınar Şükriye nine Atatürk'ü anlattı
12:34 Atatürk'ün vefatını yayınlayan 81 yıllık gazete
12:07 Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi
12:04 93 yaşındaki yaşlı adamın validen isteği bu oldu
11:42 96 yaşındaki Erzade nine, Atatepe'de saygı duruşunda bulundu
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:41:34