Bakan Çavuşoğlu: "Aranan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hakkında bir arama kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez" dedi.

Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında Ziraat Bankası'nın Sumgayıt şubesini açtı. Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, sınırlarımızı teröristlerden temizlemek için operasyonun başlatıldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Biz sınırımızın öbür tarafındaki teröristlerin buradan temizlenmesi, sınırımızın diğer tarafının terör örgütlerinden arındırılması için geçtiğimizde de iki tane operasyon gerçekleştirdik, hareket gerçekleştirdik. Şimdi oralar güvenli bölge oldu. Fırat'ın doğusunda son yıllarda teröristlerin sayısı arttı. ABD müttefiklerimizin verdiği silahlarla da güçlendi. Buradan bu teröristlerin çıkartılması, silahlarıyla birlikte ABD ile onların teklifi üzerine bir çalışmaya girdik. Ancak o çalışmadan bir netice alamadık. Daha önce de Cumhurbaşkanımızın kararını verdiği harekatı başlattık" diye konuştu.

Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde teröristlerin temizlendiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Diğer alanlardan da teröristlerin çekilmesi konusunda ve bu bölgenin istikrarı kavuşturulması konusunda 5 gün içinde önce ABD ile mutabakat sağladık daha sonrasında Soçi'ye giderek Rusya Federasyonu ile Soçi mutabakatı imzaladık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ülkelerle bölgenin istikrarı ve güvenliği için çalışacağımızı gösterdik" diye konuştu.

"SURİYE'NİN SINIR BÜTÜNLÜĞÜNÜ, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Burada Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü önemli. Bize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi elbette önemli ve bundan sonra bu teröristlerin bu bölgeden Rusya ile de vardığımız mutabakat gereği çekilmesi için gerekli adımları atacağız, takipçisi olacağız. Biz Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Tıpkı Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğimiz gibi. Dolayısıyla buralar Suriye'nin topraklarıdır. Buraların güvenliği bizim için de önemlidir."

Daha önce işbirliğine yanaşmayan birçok ülkenin işbirliğine yanaşmaya başladığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bizim güvenlik endişemizi anladıklarını, meşru olduğunu da söylüyorlar ama buna yönelik aldığımız tedbirlere teröristlerle aralarındaki güçlü bağlar sebebiyle buna karşı çıktılar. Büyük bir oyunu biz bozduk. En çok da Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sınır bütünlüğü bakımından önemli bir harekattı. Bundan sonra da teröristlerden arındırılması ve göçmenlerin dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BUNLARI BİR YAZIYLA NOTAYLA ABD'YE BİLDİRDİK"

ABD Başkanı Trump'ın kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum Kobani ile görüşmesine değinen Mevlüt Çavuşoğlu, "Mazlum Kobani bir teröristtir ve kırmızı bülten çok önceden yayınlamıştım dolayısıyla hakkında bir arama kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele görüşmeler yapılması biz teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler, diğer teröristlerle de görüşürler. Oysa bizim için DEAŞ, PKK, YPG, FETÖ hepsi terör örgütüdür. Dolayısıyla bu teröristlerle, böylesine diyaloğa ya da angajmana girmek artık geleneksel hale geldi. Maalesef bugün terörle mücadele de içine Düştüğümüz zaafın göstergesidir. Biz bütün bunları bir yazıyla notayla ABD'ye bildirdik. 'Temasta olduğunuz terörist hakkında Interpol'ün kırmızı bülteni var. Aranan bir teröristle görüşmeniz kabul edilmez' diye kendilerine bildirdi" ifadelerini kullandı.

"BİR NATO MÜTTEFİKİN TERÖRİSTLERİN TARAFINDA DEĞİL TÜRKİYE'NİN TARAFINI SEÇMESİ GEREKİYOR"

Harekatla ilgili konuyu sadece ABD ve Rusya ile değil herkesle görüştüklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Diğer taraftan Alman Dışişleri Bakanı bana mesaj atarak son gelişmeleri birlikte değerlendirmek istediklerini bildirdi. Biz sadece Amerika Birleşik Devletleri, Rusya değil herkesle bu konuyu görüşürüz, görüşmek isteriz. Geçmişte de öyle zaten harekatımızı başlatmadan önce de bütün bildirimleri yapmıştık. Almanya'da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla Sayın Bakanı ağırlamaktan mutluluk duyarız. Yüz yüze konuşuruz, sayın Merkel'in de güvenli bölge konusunda diğerlerine göre daha yapıcı olduğunu da biliyoruz. Fakat Alman Dışişleri Bakanı'nın hareket başladıktan sonra açıklamaları vardı Türkiye'yle ilgili. Kendisi ile yaptığım telefon görüşmesinde de esas onları kınadığımızı net bir şekilde söyledim. Çünkü bir NATO müttefikin teröristlerin tarafında değil Türkiye'nin tarafını seçmesi gerekiyor" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğrudan teröristlere yönelik başlattığımız bu harekatta neden rahatsız oldular açıkçası merak ediyorum. Telefon görüşmesinde doğrudan kendisine söyledim. Gelmeden önce attığın tweeti de iç siyasette içine düştükleri duruma bağlıyorum. Almanya'nın iç siyasetine karışma gibi derdimiz yok ama sıkıntılarına Türkiye'ye saldırarak, Türkiye yönelik eleştirilerle gidermek istiyorlarsa biz de bunu kabul etmeyiz. Memnuniyetle Türkiye'de ağırlamak isteriz kapımız herkese açık şunu bilsin ki göz seviyesinde konuşacağız birisi yukarıda birisi aşağıda değil aynı seviyede konuşacağız. Attığı tweet verdiğim cevap da bunu hatırlattım."

(İHA)

Kaynak: İHA