Haberler » Politika » Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ile görüştü - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü.

12.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:43Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın ardından dün geldiği Arnavutluk'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Tiran'da bugünkü temasları kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile görüşmüştü. Bakan Çavuşoğlu Cakaj ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile görüştü. Çavuşoğlu'nun, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama ile çalışma yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. - TİRAN

Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Arnavutluk, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
12.02.2020 15:04:10