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Bakan Çavuşoğlu, Atatürk'ü anma etkinliğinde

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da düzenlenen anma törenine katıldı.

10.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:41Bakan Çavuşoğlu, Atatürk'ü anma etkinliğinde

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü dolayısıyla 'da düzenlenen anma törenine katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde, tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da saygıyla anıldı. Kalabalığın ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 09.00'u gösterdiğinde Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı anma töreninde, Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı P. Alb. Tuncay Polat anıta çelenk sundu. Ayrıca törene CHP Antalya milletvekilleri Rafet Zeybek, Aydın Özer, Çetin Osman Budak, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP Antalya il ve ilçe teşkilatları ile CHP ve AK Parti'li ilçe belediye başkanları da katıldı.

Saatlerin 09.05'i göstermesiyle birlikte sirenler çalarak Türk bayrağı yarıya indirildi ve İstiklal Marşı okundu. Tören kentteki anma etkinlikleriyle devam etti.

Vatandaşlar da saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti. Yolllardaki, araçlardaki vatandaşların yanı sıra, evlerinin balkonlarındaki insanlar da saygı duruşuna katıldı.



Mustafa Kemal Atatürk, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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