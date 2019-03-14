- Bakan Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu <a class='keyword' href='/avrupa-konseyi/' title='Avrupa Konseyi'>Avrupa Konseyi</a> Genel Sekreteri Jagland ile görüştü<br><br>BRÜKSEL - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu/' title='Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu</a>, Belçika'nın başkenti <a class='keyword' href='/bruksel/' title='Brüksel'>Brüksel</a>'de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/thorbjorn-jagland/' title='Thorbjorn Jagland'>Thorbjorn Jagland</a> ile görüştü. </br>Belçika'da düzenlenen Suriye konulu 3'üncü Brüksel Konferansı'na katılmak amacı ile başkent Brüksel'de bulunan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-2186/' title='Dışişleri Bakanı'>Dışişleri Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mevlut-cavusoglu/' title='Mevlüt Çavuşoğlu'>Mevlüt Çavuşoğlu</a>, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri <a class='keyword' href='/thorbjorn-jagland/' title='Thorbjorn Jagland'>Thorbjorn Jagland</a> ile bir araya geldi. Görüşme hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'a yeni seçilecek Genel Sekreter'in kendisi gibi üye ülkelere yapıcı bir tutumla yaklaşması gerektiğini; diyalog, kapsayıcılık ve hakkaniyeti kılavuz ilkeler olarak benimsemesini beklediğimizi ifade ettik' dedi.