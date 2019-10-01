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- Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştüSTRASBOURG - Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric ile görüştü.

01.10.2019 12:36
- Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü
STRASBOURG - Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric ile görüştü.
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin 70. yıl dönümü kutlama törenlerine katılmak üzere geldiği Fransa'nın Strazburg kentine temaslarını sürdürüyor.
Ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, sonrasında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi'ni ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjrn Jagland ile görüşmesi bekleniyor.
- Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Güncel

Kaynak: İHA

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