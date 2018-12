Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın AİHM Kararlarının Uygulanması ile İlgili Bize Ders Verme Hakkı Yok

Kaynak: DHA

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili "Avrupalıların, Batılıların AİHM kararlarının uygulanması ile ilgili bize ders verme hakları yok" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2019 yılı mali bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusuna geçilmesi için ABD ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. ve Münbiç yol haritasının da önümüzdeki günlerde tamamlanacağına inanıyoruz. Ama bölgemizdeki sorun sadece Suriye değil. Yemen 'deki ateşin ve Yemen'deki savaşın bitmesi için de mücadele veriyoruz, insani yardımlarımızı ulaştırıyoruz, Birleşmiş Milletler 'in (BM) çabalarını destekliyoruz. Önümüzdeki günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Yemen konusunda bir toplantı gerçekleştireceğiz. Aynı düşüncelerimiz ve çabalarımız Libya için de geçerlidir" dedi.'BARIŞ İÇİN ÖNCÜ ÜLKE TÜRKİYE'Balkanlar'da, Kafkaslar'da, diğer bölgelerde tedirginlik olduğunu, Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliği yakından takip ettiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız sürekli her iki cumhurbaşkanını arayarak ülkeler arasında bir yumuşamanın sağlanması için çaba sarf ediyor. Ama bu çabalarımızı BM çatısı altında da uluslararası örgütler nezdinde de kendine güvenen bir ülke olarak, itibarlı bir ülke olarak da sürdürüyoruz. Barış için arabuluculuk inisiyatifinde Finlandiya ile birlikte öncü ülke Türkiye 'dir" diye konuştu.'AVRUPA'YI VE DÜNYAYI FELAKETLER BEKLİYOR'Bugün her zamankinden daha fazla medeniyetler arası ittifaka ihtiyaç olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve İslam düşmanlığı gibi akımların önüne geçmezsek Avrupa'yı ve dünyayı felaketler bekliyor" dedi.KAŞIKÇI CİNAYETİ Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çaba harcadıklarını da kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin yürüttüğü bu süreç tüm dünya tarafından takdir ile izleniyor. Ama biz takdir almak için değil bir cinayetin aydınlatılması için çaba sarf ediyoruz. Uluslararası soruşturma dahil ne gerekiyorsa Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da söylediği gibi sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.DEMİRTAŞ KARARIAİHM'in HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına da değinen Çavuşoğlu, "Mahkeme bir kere kendi kararıyla çelişmiştir. Önce mahkeme 'Demirtaş'ın tutuklanması doğrudur, makul şüpheyle tutuklanmıştır' dedi. Sonra da 'Siyasi gerekçeyle tutuklanmıştır' demiştir. Mahkeme kendi kararlarıyla böyle çelişmemelidir. Bu mahkemenin reformunun çok çaba sarf eden birisi olarak söylüyorum, henüz daha bu karar kesin değildir. Küçük dairede bu karar verilmiştir. 3 ay içinde Türkiye'nin bu kararı büyük mahkemeye götürme hakkı vardır. Bize Avrupalılar'ın, Batılıların AİHM kararlarının uygulanması ile ilgili ders vermeye hakkı yoktur. Yunanistan 15 senedir Batı Trakya Türklerı ile ilgili 3 AİHM kararını uygulamamıştır. Almanya dahil bir çok ülke AİHM kararını uygulamamışken, bize ders vermeye hakkı yoktur. Böyle bir çifte standarda izin vermeyiz." dedi. - Ankara