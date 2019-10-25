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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi 18. Zirvesi'ne katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katıldı.

25.10.2019 12:05Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi 18. Zirvesi'ne katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, 25-26 Ekim'de Azerbaycan'ın ev sahipliğinde başkent Bakü'de düzenlenen NAM Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, zirve öncesi toplantıya katılan liderlerle aile fotoğrafında yer aldı. Çavuşoğlu, liderlerle birlikte Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katıldı.
Zirveye yaklaşık 60 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra uluslararası örgütlerin başkanları katılıyor. 26 Ekim'e kadar devam edecek NAM liderler zirvesine 158 ülkeden uluslararası kuruluş katılıyor. Zirve'de örgütün başkanlığı üç yıllığına Azerbaycan'a devredilecek. Dört belgenin kabul edilmesi beklenen zirvede, Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü ilgili karar sonuç bildirgesinde yer alacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında dün mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulundu.
(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Hükümet, Güncel

Kaynak: İHA

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