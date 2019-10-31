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Bakan Çavuşoğlu: "Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları meselesinin diplomasi yoluyla...

Bakan Çavuşoğlu: "Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları meselesinin diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız"İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinden...

31.10.2019 11:06
Bakan Çavuşoğlu: " Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları meselesinin diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız"
İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinden çözülmesinden yanayız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'da düzenlenen "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı. Konferansta yaptığı konuşmanın ardından Azeri bir gazetecinin Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu "Dağlık Karabağ problemini ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklar meselesinin diplomasi yoluyla ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve Avrupa Konseyi ilgili kararları çerçevesinde çözülmesinden yanayız. Bunun çözümü için bu sene daha da fazla gayret sarf edeceğiz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu:

Azerbaycan, İstanbul, Politika

Kaynak: İHA


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