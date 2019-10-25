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- Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Ziraat Bankası Sumgayıt Şubesinin açılış törenine katıldı

- Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Ziraat Bankası Sumgayıt Şubesinin açılış törenine katıldıBAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Ziraat Bankası Sumgayıt Şubesinin açılış törenine katıldı.

25.10.2019 15:20
- Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Ziraat Bankası Sumgayıt Şubesinin açılış törenine katıldı
BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Ziraat Bankası Sumgayıt Şubesinin açılış törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne katılan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Azerbaycan Ziraat Bankası Sumgayıt Şubesinin açılış törenine iştirak etti. Açılış öncesi yetkililerle görülen Bakan Çavuşoğlu, "Hayırlı olsun" dilekleri ile şubenin açılışını gerçekleştirdi. Çalışanlarla kısa da olsa sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
- Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Ziraat Bankası Sumgayıt Şubesinin açılış törenine katıldı

Ziraat Bankası, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: İHA

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