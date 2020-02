Bakan Çavuşoğlu, Bakü'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi hayatı boyunca kardeş ülke Azerbaycan 'ın haklı davalarını savunduğunu, bundan sonra da sadece siyasi hayatında değil ömrü boyunca savunacağını belirterek, " Türkiye kadar Azerbaycan için de hizmet etmeğe devam edeceğim." dedi.Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına değinen Çavuşoğlu, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, Sağlık Bakanlığı ve diğer tüm ilgili kurumların konuyu yakından takip ettiğini söyledi.Katıldığı toplantıyı da değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Türk Konseyinin daha da güçlü olmasını istiyoruz. Kurumsal yapısını güçlendirirken dünyada da daha görünür olmasını istiyoruz. Bu sebeple sekretarya ve üye devletlerden önemli görüşler geldi. Hem sekretarya hem de kıdemli memurlarımıza yetki vererek bu konularda çalışmalara devam etmelerini istedik. New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında yine dışişleri bakanları olarak bir araya geleceğiz. Zirveden önce bu çalışmaları tamamlayarak bu sene Türkiye'de gerçekleşecek Türk Konseyi Zirvesi'nde bu yeni fikir ve çalışmaları liderlerin onayına sunmuş olacağız.""Azerbaycan'ı ömrüm boyunca savunacağım"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kendisine verilen "Dostluk" nişanıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:"Aliyev'in takdirine mazhar olmak bizim için onurdur. Onun için kendilerine bir kere daha minnettarlığımı bildirmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında hem Türkiye hem dış politikadaki çalışmalarımız ve de bugüne kadar Azerbaycan'ı savunduğum için, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine katkı sağladığım için bu nişanı vermeyi uygun gördüklerini söylediler. Bu da bizim için onurdur. Biz görevimizi yapıyoruz. Tıpkı bir Azerbaycan vatandaşı ya da yetkilisi gibi Türkiye'de de her bir vatandaş ve yetkili Türkiye'nin hakkını savunduğumuz kadar Azerbaycan'ın da haklı davasını, hakkını savunuyoruz. Azerbaycan da aynısını yapıyor. Azerbaycan bizim olmadığımız yerlerde başta Aliyev olmak üzere bizim hakkımızı en az bizim kadar savunuyor."Çavuşoğlu, bu nişanın kendisi için bir onur olduğunu belirterek, "Her ne kadar görevimiz olsa da yaptığımız çalışmaların farkında olması bizleri mutlu etti." şekline konuştu.Bundan sonraki süreçte de Azerbaycan'ın haklarını savunmaya devam edeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Biz iki devlet, bir milletiz. Bir milletsek bunun gereğini yapmamız lazım. Siyasi hayatımda her zaman kardeş ülkelerin, özellikle de Azerbaycan'ın hakkını savunmaya çalıştım ama sadece siyasi hayatımda değil bundan sonra ömrüm boyunca da kardeş Azerbaycan'ın tüm haklı davasını her yerde savunmaya devam edeceğim. Türkiye kadar Azerbaycan için de hizmet etmeğe devam edeceğim."(Bitti)