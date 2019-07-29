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Bakan Çavuşoğlu, Bangkok'ta

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Bangkok'u ziyaret ettiğini açıkladı.

29.07.2019 21:06 Bakan Çavuşoğlu, Bangkok'ta
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Bangkok'u ziyaret ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 30 Temmuz 2019 tarihinde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere Bangkok'ta bulunduğu belirtildi. Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında bir dizi temasta bulunacağının aktarıldığı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Türkiye ile Birlik arasında 2017 yılında Sektörel Diyalog Ortaklığı tesis edilmesinin ardından ikinci kez gerçekleştirilecek ASEAN-Türkiye Üçlü Toplantısı'na katılacaktır. Sayın Bakanımızın ayrıca, toplantı marjında diğer katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir" denildi.



Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya, Bangkok, Güncel

Kaynak: DHA

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