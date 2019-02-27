Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'a Gidiyor

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" temalı konferansa katılmak üzere 27-28 Şubat 2019 tarihlerinde Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Çavuşoğlu'nun ziyaret vesilesiyle Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve diğer yabancı muhataplarıyla görüşmelerde bulunması bekleniyor. - ANKARA