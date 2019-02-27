27 Şubat 2019, 12:46
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Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'a Gidiyor

Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" temalı konferansa katılmak üzere 27-28 Şubat 2019 tarihlerinde Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Çavuşoğlu'nun ziyaret vesilesiyle Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve diğer yabancı muhataplarıyla görüşmelerde bulunması bekleniyor. - ANKARA 28 Şubat, Ürdün, Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık, Yenikadinda Gösterme, Politika
Kaynak: İHA