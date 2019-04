Bakan Çavuşoğlu: "Bizim Rusya ile Olan İlişkimiz NATO İttifakına Bir Alternatif Değildir"

Kaynak: İHA

- Bakan Çavuşoğlu: "Bizim Rusya ile olan ilişkimiz NATO ittifakına bir alternatif değildir"WASHINGTON - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak amacı ile ABD 'nin başkenti Washington 'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , "Bizim Rusya ile olan ilişkimiz NATO ittifakına, ya da Avrupa Birliği politikamıza, bir alternatif değildir" dedi. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak amacı ile ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada ABD'nin Patriot uçaksavar füze sistemleri konusunda hala net bir tavır sergileyemediğini belirten Çavuşoğlu, " esas sorun şu, Amerika bugün bile Patriot'ları Türkiye 'ye satma konusunda garanti veremiyor. E o zaman benim ihtiyacımı kim karşılayacak. Burada herkes kendisine göre değerlendirip karar alırsa benim güvenlik önlemimi kim karşılayacak. Benim aldığım sisten kimseye saldırı yönelik değil ki adı başında, füze savunma sistemi. Bir saldırı olduğunda ülkeni topraklarımı, hava sahamı korumak için bu sistemi alıyoruz" dedi." Genel Sekreter Stoltenberg Her NATO üyesi kendi ihtiyaçlarını istediği yerden alabilir dedi"NATO Genel Sekreteri'nin ülkelerin silah alırken kendi kararları üzerine hareket edeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Çavuşoğlu, "Genel Sekreter Jens Stoltenberg başından beri bunu söylüyor. İlk defa dün söylemedi. Her NATO üyesi, her müttefik kendi ihtiyaçlarını istediği yerden alabilir dedi. Bunun üstüne herhangi bir ülkenin illa oradan almayacaksın buradan alacaksın şeklindeki dayatması bir kere müttefiklik ruhuna da uymuyor, uluslararası hukuk düzenine de uymuyor. İkili ilişkileri de gene aynı şekilde, karşılıklı saygı içerisinde geliştirmemiz lazım. Dolayısı ile Mike Pence 'in açıklamasına da zaten başkan yardımcımız Fuat Oktay da, gayet net ve güzel bir şekilde cevabını vermiş oldu" ifadelerini kullandı."Buna benze üslupla ilişkilerimizin bir yere gitmesi mümkün değil"ABD'nin tavrının ikili ilişkileri yıprattığını belirten Çavuşoğlu, " Buna benze üslupla ilişkilerimizin bir yere gitmesi mümkün değil. Dayanışma içinde, işbirliği içinde, samimiyet içinde diyalog zemininde, karşılıklı saygı anlayışı ile ilişkilerimizi geliştirebiliriz. S-400 dahil her konuda biz açığız, Suriye 'den çekilme kararı da dahil, hepsini yine Amerika ile koordine etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu."Patriot bataryalarını 10 yıldır alamadık"F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesinin S-400 meselesine bağlanmaması gerektiğini söyleyen Bakan " S-400'yüzü neden almak zorunda kaldık, çünkü Patriot bataryalarını 10 yıldır alamadık. Bırakın Patriot'ları basit, bazen korumalar için ihtiyaç olan, geçen dönem Obama döneminde bahsediyorum, bazı silahları da biz alamadık. Yani burada S-400'leri alıyorlar o yüzden veremiyoruz, kongrede zorluk var, o nedenle böyle derlerse biz de bu doğru değil deriz çünkü bu 10 yıldır yaşadığımız bir sorun. Acil ihtiyacımızı maalesef Amerika gibi bir müttefikimizden karşılayamadık" dedi.Türkiye'nin S-400'leri almaktan vazgeçmesi gibi bir durumun olmadığı, çünkü S-400'lerin satın alma sürecinin bittiğinin altını çizen Çavuşoğlu, " Onları hali hazırda aldık. Bu bitmiş bir anlaşmadır. Mike Pompeo ya da Genel Sekreterin ne dediğini bilemem. Bu başından beri açık bir süreçti. Bu bitmiş bir anlaşma, iptal edemeyiz" şeklinde konuştu."Bizim Rusya ile olan ilişkimiz NATO ittifakına bir alternatif değildir"NATO müttefiki ile Rusya arasında seçim yapılması gibi bir ihtimalin olması durumunda Türkiye'nin tavrının ne olacağı yönündeki soruya ise Çavuşoğlu, " Bu bana yıllar önce Ukrayna 'ya 'biz mi yoksa Rusya mı' diye sormalarını hatırlattı. Rusya'da Ukrayna'ya aynı şeyi yaptı, biz mi onlar mı diye sordu. Verilmiş karar ne olursa Ukraynanın durumu bugün daha iyi olamazdı. Ukrayna'yı suçlamıyorum bu arada. Ukrayna bağımsız bir ülke ve kendi kararını verebilir. Bizim bölgemizdeki her ülke, bölgedeki ülkelerle dengeli bir ilişkiye sahip olmak dışında bir seçeneğe sahip değil. Bizim Rusya ile olan ilişkimiz NATO ittifakına, ya da Avrupa Birliği politikamıza, bir alternatif değildir" dedi.